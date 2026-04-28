В Госдуме предложили новые меры поддержки многодетных семей

Вместо обещаний о предоставлении земли многодетным семьям следует выдавать им жилищные сертификаты, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. При этом, по его словам, выделенных средств должно хватать на полноценную квартиру или дом.

Многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок. Но на практике это право часто не реализуется. В Краснодарском крае, как и во многих других регионах, свободной земли нет. Государство дало обещание, но не может его выполнить. Пора признать: если участков нет, надо давать деньги, чтобы семья могла купить квартиру или построить дом. Федеральный закон гарантирует многодетным бесплатную землю. Но регионы сами решают, как и когда. Очереди растянуты на годы. Дети растут, жилищные условия не улучшаются. Надо дать семье право выбора: после двух лет ожидания земли она может получить жилищный сертификат. Не подачку в 300 тыс. рублей, а реальные деньги, — высказался Панеш.

Он отметил, что в некоторых регионах уже практикуют замену земли денежными выплатами. По словам депутата, в Архангельской области средства дают только на строительство или покупку жилья, в Иркутской области выплачивают 300 тыс. рублей, а в Челябинской — 324 тыс. рублей. Однако, подчеркнул парламентарий, этих сумм недостаточно для решения жилищной проблемы.

Размер сертификата следует привязать к средней рыночной цене квадратного метра в регионе и к норме площади. Для семьи с тремя детьми — не менее 1,5–2 млн рублей. Чтобы хватило на жилье, а не на «электричество и воду». Документ можно направить на покупку квартиры, первоначальный взнос по ипотеке, погашение уже взятого кредита или строительство дома. Также надо финансировать сертификаты из федерального бюджета. Для проблемных регионов вроде Краснодарского края — федеральная доля должна быть выше. Я прекрасно понимаю многодетных родителей, которые годами ждут земли, — заключил Панеш.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил снизить процентную ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%. По его мнению, высокие цены на жилье и дороговизна кредитов существенно снижают спрос на новостройки.