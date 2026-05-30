Раскрыта секретная роль арабской страны в обстрелах Ирана WSJ: ОАЭ использовали данные разведки США и Израиля для десятков ударов по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты с начала конфликта между США и Ираном нанесли множество ударов по соседней стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Тем не менее, в последнее время Абу-Даби придерживается более миролюбивой позиции, настаивая на дипломатическом урегулировании конфликта.

По словам собеседников газеты, атаки ОАЭ координировались с США и Израилем, которые предоставляли разведывательную информацию, речь идет об объектах на островах Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, а также на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван.

Как уточнили источники, некоторые из этих ударов были ответом на атаки Тегерана на нефтегазовую инфраструктуру ОАЭ. В частности, совместный с Израилем удар по комплексу Асалуйе побудил США обратиться к израильской стороне с просьбой прекратить обстрелы энергетических объектов.

Ранее в начале апреля Саудовская Аравия выразила обеспокоенность США тем, что действия ОАЭ повышают риск обстрела энергетической инфраструктуры региона Ираном, что может спровоцировать резкий рост цен на нефть. Эр-Рияд требовал, чтобы Вашингтон оказал давление на Абу-Даби.

