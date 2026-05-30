Сезон клубники: как выбирать, где лучше покупать, сколько стоит в 2026 году

Сезон клубники: как выбирать, где лучше покупать, сколько стоит в 2026 году

Клубничный сезон официально открыт. Прилавки заполонила ягода как отечественного, так и импортного производства. Однако у покупателей по-прежнему возникает немало вопросов к качеству и происхождению этой продукции. Где искать ту самую — сладкую краснодарскую или крымскую — клубнику и что в этом году происходит с ценами — в материале NEWS.ru.

Откуда везут клубнику в межсезонье

Зимой и ранней весной на прилавках магазинов и рынков доминирует привозная ягода, отмечают специалисты. Клубника поступает в Россию как из отечественных хозяйств, так и из других стран. В последние годы лидируют Турция и Египет: основной поток идет через порты Новороссийска и Туапсе, пояснила NEWS.ru доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

«Китай наращивает объемы поставок: в 2026 году по сравнению с предыдущим они увеличились на 20%. Также на рынке можно встретить ягоду из Сербии, Армении, Киргизии, Узбекистана и Молдавии», — уточнила она.

Чтобы импортная клубника не испортилась в дороге, ее часто собирают недозрелой. Ягода дозревает уже в пути, из-за чего содержит меньше сахара и имеет менее выраженный вкус и аромат по сравнению с российской, отметила эксперт.

«Импортная клубника — это прежде всего Азербайджан, Турция, Киргизия и Китай, доля которого в поставках растет. По мере роста предложения падает спрос на египетскую клубнику (красивую внешне, но проигрывающую по вкусу), которую ретейлеры закупают круглый год в несезон», — объяснила NEWS.ru управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где в России выращивают главную ягоду сезона

По словам экспертов, в нашей стране клубнику культивируют в нескольких регионах — как в открытом грунте, так и в теплицах. Безусловный лидер — Краснодарский край, на долю которого приходится около 70% всего объема отечественной клубники, подчеркнула Мясникова.

В Крыму ягоду также выращивают, в том числе в тепличных условиях. На юге (Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Адыгея, Волгоградская область) сбор урожая стартует уже в середине мая. Активный сезон приходится на конец мая — середину июня. В этот период, по словам эксперта, поспевает клубника в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.

Как выбрать правильную клубнику: на что обратить внимание

Российские поставщики — это преимущественно южные регионы: Кубань, Ставрополье, Ростовская область. На них приходится более двух третей всего «клубничного» производства, отметила Косарева.

При этом сроки созревания зависят от сорта, погодных условий и даже расположения грядок. Российскую клубнику, как правило, собирают уже спелой, что напрямую влияет на ее вкус, аромат и сочность, говорят эксперты.

При выборе ягоды специалисты советуют обращать внимание не на один признак, а на их совокупность:

цвет: спелая клубника имеет ровный, насыщенный ярко-красный оттенок по всей ягоде, включая область под чашелистиком;

чашелистик: должен быть свежим и ярко-зеленым;

запах: спелая ягода источает сладкий, ярко выраженный аромат, который чувствуется даже на расстоянии.

Стоит помнить: «северная» клубника чаще всего тепличная, а «южная» — грунтовая. Настоящую кубанскую ягоду продают и на рынках, и в фруктово-овощных палатках, и в супермаркетах.

Однако ориентироваться только на надпись «Кубань» на ценнике эксперты не рекомендуют — она может не соответствовать действительности. Потребитель вправе запросить у продавца документы, подтверждающие происхождение товара.

«Обратите внимание на размер ягод. Если в лотке или упаковке все плоды одного цвета и калибра, значит, пересортица отсутствует и вся партия поступила в одной поставке», — отметила Косарева.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему клубника в этом году стала доступнее

В мае цены на клубнику стартовали с отметки 800 рублей за килограмм — это заметно ниже прошлогоднего уровня. Затем стоимость начала снижаться. В настоящее время в центральных регионах свежую ягоду можно купить в среднем за 400–550 рублей за килограмм, отмечают эксперты.

Отечественная клубника традиционно дороже импортной. В этом году в России обильное предложение: снежная зима и отсутствие сильных весенних заморозков способствовали высокому урожаю. Поскольку клубника — продукт скоропортящийся, продавцы стремятся реализовать ее как можно быстрее. Этим объясняется почти двукратное падение цены за килограмм в течение месяца, заключила Косарева.

Что говорят цифры о спросе и реальных чеках

Однако динамика продаж показывает неоднозначную картину. По данным аналитического ресурса «Чек-индекс» (за период с 1 по 25 мая 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), средняя цена одного килограмма свежей клубники составила 686 рублей. Это на 15% выше прошлогоднего уровня. При этом россияне стали покупать эту ягоду заметно активнее: число покупок выросло на 30%.

В Москве ценовая ситуация традиционно отличается от среднероссийской. Как подсчитали в «АБ-Центре», в столичных федеральных сетях средняя розничная цена на клубнику на 20 мая достигала 1123 рублей за килограмм. За неделю цена снизилась на 3,1%, а за месяц — рухнула сразу на 41,8%.

Читайте также:

В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит

Все подешевеет? Магазины завалят российскими товарами: что будет с ценами

Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году