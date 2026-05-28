Домашнее клубничное мороженое из трех ингредиентов: без яиц, без загустителей — пальчики оближешь

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит домашнее мороженое без консервантов и загустителей. Никакой возни — просто взбил клубнику со сгущенкой и сливками, заморозил.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, кремовое мороженое с ярким клубничным вкусом и натуральным ароматом. Оно намного вкуснее и полезнее магазинного. Идеально для жаркого дня или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежей клубники, 1 банка сгущенного молока (380 г), 500 мл сливок 33%.

Клубнику вымойте, обсушите, пробейте блендером в пюре. Сливки взбейте до мягких пиков. Добавьте сгущенку и клубничное пюре, аккуратно перемешайте. Перелейте массу в контейнер, уберите в морозилку на 6-8 часов. Перед подачей дайте мороженому немного оттаять (5-10 минут).

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила это клубничное мороженое. Удивило то, что без мороженицы оно получилось очень нежным и без кристалликов льда. Клубника дала яркий цвет и натуральную сладость. Даже дети, которые не любят творог, ели с удовольствием. Кстати, вместо сгущенки можно взять мед или кленовый сироп — вкус станет интереснее. Рецепт настоящая летняя находка!

Проверено редакцией
