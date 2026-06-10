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10 июня 2026 в 12:23

Панорама «Оборона Севастополя» практически полностью уничтожена

Музей героической обороны и освобождения Севастополя — панорама «Оборона Севастополя» Музей героической обороны и освобождения Севастополя — панорама «Оборона Севастополя» Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Полотно панорамы «Оборона Севастополя» практически уничтожено в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в правительстве Крыма. Информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, никто не пострадал, на месте продолжают работать сотрудники МЧС и спасательная служба Севастополя.

Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Пострадавших нет. Полотно практически уничтожено. На месте продолжают работать спасательная служба Севастополя и МЧС России, — написал губернатор.

Вооруженные силы Украины могли использовать зажигательный боеприпас для атаки на здание панорамы «Оборона Севастополя», где произошел пожар после удара. Источник добавил, что последнюю атаку ВСУ не стоит сравнивать с 1942 годом, когда объект пострадал от сброшенных бомб.

Также стало известно, что уцелевшие в пожаре фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» будут выставляться в Севастополе с 11 июня в течение полугода на выставке к 170-летию художника. Подлинники не находились в панораме во время нападения.

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