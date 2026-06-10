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10 июня 2026 в 11:13

Чудом уцелевшие фрагменты панорамы Рубо выставят в Севастополе

Уцелевшие после атаки ВСУ фрагменты панорамы Рубо выставят в Севастополе

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Фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года», уцелевшие при пожаре после атаки ВСУ, выставят в Севастополе с 11 июня, сообщил ТАСС представитель музея. Отмечается, что подлинники не находились в панораме во время нападения.

Выставка открывается 11 июня, — сказала представитель музея.

Полотно, созданное Рубо в начале XIX века, было уничтожено в ходе пожара 1942 года. Части полотна удалось спасти — после реставрации их направили в Севастополь. Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», которая экспонировалась в здании панорамы после Великой Отечественной войны, была выполнена советскими художниками с использованием уцелевших элементов.

Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо, посвященной героической обороне Севастополя, чудом уцелели уже во второй раз. Полотна готовились к экспозиции в другом филиале музея.

Также сообщалось, что степень повреждений панорамы специалисты оценят в ходе экспертизы. Однако, как отметил Смородкин, уже сейчас можно сказать, что произведение искусства получило критические повреждения.

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