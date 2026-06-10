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10 июня 2026 в 11:58

Стало известно, чем могли атаковать здание панорамы в Севастополе

ВСУ могли применить зажигательный боеприпас для атаки на панораму в Севастополе

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины могли использовать зажигательный боеприпас для атаки на здание панорамы «Оборона Севастополя», где произошел пожар после удара, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Источник добавил, что последнюю атаку ВСУ не стоит сравнивать с 1942 годом, когда объект пострадал от сброшенных бомб.

Ситуация с полотном панорамы обороны Севастополя кардинально отличается от 1942 года: тогда взорвались бомбы, сброшенные на здание — сейчас это была атака БПЛА с зажигательным снарядом, — рассказал источник.

Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» могла быть уничтожена либо получила критические повреждения при ударе Вооруженных сил Украины. По его словам, окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя» — варварский акт. По мнению дипломата, удар по музею — это желание скрыть свидетельства преступлений прошлых лет.

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