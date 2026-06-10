Захарова объяснила, почему ВСУ атаковали панораму «Оборона Севастополя»

Атака Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя» — варварский акт, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что музей посвящен основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска сумели отразить натиск сил агло-французской армии. По мнению дипломата, атака на панораму — это желание скрыть свидетельства своих преступлений.

Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта. Вот еще одно свидетельство того, почему западники используют киевский режим в своих интересах. Им нужно в том числе уничтожать свидетельство своих преступлений, своих поражений, — сказала дипломат.

Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» могла быть уничтожена либо получила критические повреждения при ударе Вооруженных сил Украины. По его словам, окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание.