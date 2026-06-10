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10 июня 2026 в 12:17

Оперслужбы раскрыли, чем ВСУ ударили по автобусу под Мелитополем

Для атаки на автобус под Мелитополем ВСУ использовали БПЛА «Хорнет»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Для удара по пассажирскому автобусу под Мелитополем Вооруженные силы Украины использовали беспилотники «Хорнет», сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Другие подробности не приводятся.

Это был «Хорнет», — сообщили в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по пассажирскому автобусу в Мелитополе. Атака дрона произошла на въезде в город, удар пришелся в заднюю часть автобуса. Детали и обстоятельства случившегося, как и информация о пострадавших, еще уточняются.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что более 300 тыс. абонентов в 16 муниципалитетах Запорожской области остались без электричества. Причиной отключений он назвал атаки на гражданскую инфраструктуру.

Балицкий также сообщал, что при массированной атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области минувшей ночью пострадали два человека. Всего было зафиксировано 18 целенаправленных ударов БПЛА. Целями атак стали Васильевский, Каменно-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также города Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

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