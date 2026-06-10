Украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Мелитополе

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по пассажирскому автобусу в Мелитополе, передает ТАСС. По данным агентства, атака дрона произошла на въезде в город.

В материале говорится, что удар пришелся в заднюю часть автобуса. Детали и обстоятельства случившегося, как и информация о пострадавших, еще уточняются.

Ранее сообщалось, что несколько энергетических объектов получили повреждения в Запорожской области в результате атаки со стороны ВСУ. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил о частичном отключении электроснабжения.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой, по которому ВСУ пытались нанести ракетный удар, запустят реверсивное движение. Глава региона добавил, что движение собираются открыть в 09:30 мск.