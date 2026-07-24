Пациентов российских больниц и школьников кормили молочкой с плесенью В Нижегородской области в молочной продукции обнаружили плесень и дрожжи

Плесень, дрожжи и скрытые растительные жиры были обнаружены в молочной продукции, которой кормили пациентов и детей в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его информации, Россельхознадзор выявил нарушения почти в каждой второй пробе, которую поставляли в школы, больницы и другие социальные учреждения региона.

Как уточнил канал, с начала 2026 года эксперты исследовали 28 образцов творога, сливочного масла, ряженки, сыра и пастеризованного молока. Нарушения нашли в 12 из них.

Информацию о фальсификации направили в Роспотребнадзор, прокуратуру, ФНС и Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Производителям-нарушителям направили предостережение, а часть деклараций о соответствии уже отозвали.

Ранее заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности университета РОСБИОТЕХ доктор биологических наук Асият Абдуллаева рассказала, что домашние консервы с признаками вздутия нельзя употреблять в пищу. Она отметила, что банки нужно регулярно осматривать.