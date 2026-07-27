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27 июля 2026 в 05:39

Армения может лишиться дохода от экспорта молочки после потери рынка РФ

Армения может лишиться доходов от экспорта молочной продукции, потеряв рынок РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Армения может лишиться почти 80% доходов от экспорта молочной продукции в случае прекращения поставок в Россию, передают РИА Новости, изучив данные национальных статистических служб. По данным агентства, на российский рынок приходится $16 млн (1,3 млрд руб.) выручки от экспорта молочной продукции.

Это составляет 79,3% всех доходов от зарубежных поставок этой категории товаров. Общий объем экспорта молочной продукции Армении оценивается в $20,2 млн (1,6 млрд руб.). В эту категорию входят сыр, молоко, сливочное масло, яйца и другие товары.

Ранее инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении заверил в постоянном мониторинге качества молочной продукции и ее соответствия установленным требованиям. Как сообщила пресс-служба ведомства, заявление было сделано в ответ на решение Россельхознадзора с 27 июля временно ограничить поставки армянской молочной продукции в Россию.

До этого Россельхознадзор сообщил о введении ограничений на ввоз молочной продукции из Армении. Ведомство уточнило, что они вступят в силу с 27 июля. По итогам инспекции армянских молокоперерабатывающих предприятий Россельхознадзор запросил у местного надзорного органа приостановить ветеринарную сертификацию всей молочной продукции из Армении, предназначенной для поставок в Россию.

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