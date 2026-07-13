Биолог ответила, какие консервы нельзя употреблять

Домашние консервы с признаками вздутия нельзя употреблять в пищу, рассказала RT доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Асият Абдуллаева. Она отметила, что банки нужно регулярно осматривать.

Крышка должна оставаться слегка вогнутой и плотно прилегать к горлышку. Любые признаки вздутия, подтекания, коррозии, нарушения герметичности, помутнения рассола, появления пузырьков газа, пены или плесени свидетельствуют о том, что продукт испорчен и употреблять его нельзя, — рассказала Абдуллаева.

Биолог подчеркнула, что после вскрытия банки продукт надо сразу убрать в холодильник и съесть за срок до пяти суток. По ее словам, доставать содержимое банки можно только чистыми столовыми приборами.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал, что уничтожить палочку ботулизма в домашних условиях во время консервации практически невозможно. Он отметил, что для уничтожения возбудителя требуется долгое кипячение.