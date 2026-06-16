Удачный салат с рыбной консервой: готовим «Чайку» — выберите вкусную консерву, и салат получится обалденный

Этот салат хорош тем, что не требует дорогих продуктов и сложной подготовки. Главное здесь — качественная рыбная консерва. Именно она задаёт вкус всему блюду, а остальные ингредиенты лишь удачно его дополняют. Получается нежный, сочный и очень сытный салат, который отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Каждый слой получается мягким и гармоничным, а болгарский перец добавляет свежие нотки и делает вкус более интересным.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 2 шт., морковь — 2 шт., рыбные консервы — 1 банка, яйца — 5 шт., болгарский перец — 1/2 шт., зеленый лук — 30 г, чеснок — 2 зубчика, сыр твердый — 80 г, майонез — 120 г.

Картофель, морковь и яйца отварите до готовности, остудите и очистите. Рыбную консерву разомните вилкой и смешайте с мелко нарезанным зеленым луком.

На блюдо выложите слой натертого картофеля и слегка смажьте майонезом. Сверху распределите натертую морковь и снова добавьте немного майонеза. Следующим слоем выложите рыбную массу с зеленым луком.

Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками и распределите поверх рыбы. Яйца натрите на крупной терке, смешайте с измельченным чесноком и небольшим количеством майонеза, после чего выложите следующим слоем. Верх салата покройте тонкой сеточкой майонеза и щедро посыпьте мелко натертым сыром.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева считает, что успех этого салата почти полностью зависит от выбранной консервы. Лучше всего подходят сайра, горбуша или тунец в собственном соку. С хорошей рыбой салат получается настолько вкусным, что гости обычно просят рецепт еще до окончания застолья.