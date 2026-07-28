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28 июля 2026 в 14:00

Забыла о магазинных рыбных нарезках — солю скумбрию с сахаром и перцем: лоснится, тает и исчезает мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежую скумбрию, натираю солью, сахаром и специями, заворачиваю в пищевую пленку и отправляю в холодильник на 12 часов. Утром достаю — и она превращается в шелковистую, маслянистую рыбу, которая тает во рту. Мясо становится плотным, но не сухим, с легким пряным ароматом, а жирность делает его нежным, как у лосося, но вкус — насыщеннее и интереснее.

Для приготовления понадобится: 2 свежие скумбрии (около 500 г), 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, смесь перцев, лавровый лист (по желанию). Рыбу выпотрошите, удалите жабры и хорошо промойте. Смешайте соль, сахар и перец, натрите смесью каждую тушку внутри и снаружи. Добавьте лавровый лист. Заверните каждую рыбу в пищевую пленку или поместите в контейнер. Уберите в холодильник на 12 часов. Затем достаньте, промойте от лишней соли, обсушите и нарезайте тонкими ломтиками. Храните в холодильнике до 3 дней.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже посолила такую скумбрию — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят рыбу, просили добавки. Я добавила в смесь немного кориандра и цедры лимона, а соли уменьшила до 1,5 ложек. Кстати, можно использовать и замороженную рыбу. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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