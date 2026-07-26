Лаваш, крабовые палочки да морковь: рулет собирается за 7 минут — только сварить яйца

Лаваш, крабовые палочки да морковь: рулет собирается за 7 минут — только сварить яйца

Беру тонкий лаваш, корейскую морковь, крабовые палочки и несколько вареных яиц — и уже через несколько минут остается только свернуть рулет.

Начинку дополняю зеленым луком и свежим укропом: они делают вкус более свежим и ярким, а корейская морковь добавляет сочность и легкую пикантность.

Для приготовления понадобится: 3 листа тонкого лаваша, 380 г корейской моркови, 6–7 вареных яиц, 200 г крабовых палочек, 150 г майонеза, небольшой пучок зеленого лука, небольшой пучок укропа или петрушки.

Яйца и крабовые палочки натрите на крупной терке. Зеленый лук и зелень мелко нарежьте. Соедините все с корейской морковью, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Равномерно распределите начинку по листам лаваша, сверните плотные рулеты, заверните их в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Личный опыт

Готовлю такой рулет, когда хочется чего-то простого, но не банального. Иногда добавляю в начинку немного натертого твердого сыра — вкус становится еще насыщеннее. Главное — не торопиться с нарезкой и дать рулету хорошо пропитаться, тогда он получится особенно сочным и будет держать форму.