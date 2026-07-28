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28 июля 2026 в 17:29

Израиль уничтожил более 20 деревень на юге Ливана

Министр обороны Израиля заявил об уничтожении 24 деревень на юге Ливана

Фото: IMAGO/Mamoun Wazwaz apaimages/Global Look Press
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Израильские военные полностью разрушили 24 деревни на юге Ливана и установили контроль над территорией площадью около 700 кв. км, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в интервью телеканалу C14. По его словам, в этих населенных пунктах ранее закрепились боевики движения «Хезболла».

Все эти деревни полностью разрушены. 15–20 тыс. домов. <...> В нашем распоряжении 700 кв. км на юге Ливана, от побережья до вершины горы Хермон, — сказал Кац.

Глава оборонного ведомства отметил, что Армия обороны Израиля продолжает уничтожать туннели радикальных группировок в этом районе. Он подчеркнул, что руководство страны не намерено уступать позиции или покидать зоны безопасности в Ливане, секторе Газа и Сирии.

Кац выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп понимает такую позицию Тель-Авива. Заявление прозвучало незадолго до встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с американским лидером в Вашингтоне. Известно, что США настаивают на выводе войск Израиля из сектора Газа, Ливана и Сирии. Нетаньяху же проинформировал членов своего кабинета о твердом намерении отказать Штатам в этом требовании.

Ранее Кац сообщил, что Вашингтон запрещает наносить удары по иранским энергетическим объектам. Такое ограничение связано с рисками нефтяного кризиса и вероятной ответной агрессией Тегерана против соседних стран.

Мир
Израиль
Ливан
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Исраэль Кац
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