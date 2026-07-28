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28 июля 2026 в 18:00

«Мы не можем»: Мерц признался, почему Германия не выступит против Израиля

Мерц объяснил отказ ФРГ от санкций против Израиля исторической ответственностью

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
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Германия не поддержит всеобъемлющие санкции против Израиля из-за исторической ответственности, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, которые передает телеканал Phoenix, при этом Берлин выступает за лишение торговых преференций продукции из израильских поселений на Западном берегу Иордана.

Мы с большой озабоченностью наблюдаем за действиями израильского правительства в поселениях на Западном берегу. Я неоднократно выражал это премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху, в том числе в личных беседах, но мы не считаем правильным вводить всеобъемлющие санкции против Израиля. <…> Германия несет особую ответственность перед Израилем. По этой причине мы не можем и не хотим присоединяться к санкционным режимам против Израиля в целом, — отметил Мерц.

В то же время канцлер поддержал решение Еврокомиссии о том, что продукция с оккупированных территорий не должна пользоваться торговыми льготами для Израиля, назвав это справедливым и законным. Внимание сейчас должно быть сосредоточено на этом, резюмировал он.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что израильские военные полностью разрушили 24 деревни на юге Ливана и установили контроль над территорией площадью около 700 кв. км. По его словам, в этих населенных пунктах ранее закрепились боевики движения «Хезболла».

Европа
Германия
Фридрих Мерц
Израиль
санкции
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