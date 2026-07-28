Появились подробности расследования избиения члена-корреспондента РАН

Участников избиения директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина могут проверить на полиграфе, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, которые приводит URA.RU, обе стороны написали соответствующие заявления.

Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый детектор лжи. Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления, — сообщил собеседник.

Зезин и его заместитель Александр Шанин во время обследования опытных полей заметили детей на квадроциклах, которые повредили посевы. Ученые связались с родителями и договорились доставить несовершеннолетних к институту, где их должны были забрать взрослые.

Приехавшие к учреждению люди начали конфликтовать с учеными. Один из мужчин ударил Зезина по лицу, а затем начал бить его по голове. После падения ученого продолжили пинать ногами и угрожать ему. Шанин также подвергся избиению.

Ранее адвокат Вадим Багатурия сообщил, что напавшим на ученого РАН Никиту Зезина в Свердловской области грозит до 15 лет лишения свободы после его смерти. Он подчеркнул, что связь между инфарктом и избиением допустима, даже если смерть наступила спустя несколько дней. Адвокат добавил, что даже наличие хронического заболевания сердца не освобождает нападавших от ответственности.