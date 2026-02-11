Зимняя Олимпиада — 2026
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф

Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге Прощание с девятилетним мальчиком Пашей Тифитулиным в Санкт-Петербурге Фото: NEWS.ru
Сожителя матери убитого девятилетнего мальчика проверяют на полиграфе, сообщает 78.RU. Источник отметил, что следствие анализирует версию о психотипе мужчины, который может допускать возможность вступления в связь с несовершеннолетними.

Девятилетний Паша исчез 30 января. Мальчик днем ушел из дома в Красносельском районе, однако к вечеру не вернулся. Родители обыскали соседние дворы и обратились в полицию. Следователи, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и криминалисты в тот же вечер подключились к поисковой операции.

Подозреваемого в похищении задержали 2 февраля. Им оказался 38-летний уроженец ЛНР Петр Жилкин. Мужчина сразу же признался в убийстве ребенка. В компьютере подозреваемого обнаружили около двух терабайт порнографических видео, снятых, предположительно, им самим.

В ночь на 3 февраля тело Паши нашли вмерзшим в лед у Нижнего Шингерского водопада у границы Ропшинского поселения Ломоносовского района Ленобласти. Жилкину предъявили обвинение на следующий день.

Мужчина говорил следователям, что ударил мальчика по голове и он перестал подавать признаки жизни. Однако вскрытие показало, что смерть наступила из-за утопления. Жилкин, по предположению медиков, топил живого ребенка.

