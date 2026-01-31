Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 18:56

Свыше 50 человек вышли на поиски пропавшего ребенка в Петербурге

Фото: МЧС России
Спасатели прочесывают Красносельский район в поисках девятилетнего мальчика, сообщает Следственный комитет России. Отмечается, что поисками заняты больше 50 человек, среди которых есть волонтеры «ЛизаАлерт».

Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф, — говорится в сообщении.

Девятилетний Павел Т. исчез в поселке Горелово примерно в 14 часов 30 января. Родители сообщили, что ребенок отправился кататься на лыжах на улицу Колобановскую, сказав, что позже заглянет в магазин на Таллинском шоссе. Последнее появление Павла зафиксировано около 17:00 в магазине аксессуаров для мобильных устройств в торговом центре. После этого сведений о местонахождении ребенка больше не поступало.

До этого в Прокопьевске Кемеровской области нашли мертвым 17-летнего юношу, который пропал 9 января. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти. Точную причину гибели подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

Ленинградская область
дети
волонтеры
спасатели
