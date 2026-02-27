Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:35

Волонтерам пришлось «усыновить» медвежат-сирот

В Приморье неизвестные убили медведицу и бросили ее детенышей замерзать

Фото: Oleksandr Lapin/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Приморье зоозащитники пытаются спасти двух новорожденных гималайских медвежат, которые остались сиротами после гибели матери, сообщает Telegram-канал «112». Неизвестные разбудили медведицу прямо в берлоге и убили ее, бросив ее детенышей на произвол судьбы.

Малышей обнаружили в критическом состоянии: они сильно замерзли и были крайне истощены, так как без материнского тепла и молока у них практически не оставалось шансов выжить в зимнем лесу. Сейчас медвежата находятся в местном реабилитационном центре. Осиротевших хищников отогрели и перевели на специальное питание — их кормят из бутылочек молоком через каждые несколько часов. В планах волонтеров полностью восстановить их силы и выпустить обратно в естественную среду обитания.

Ранее в Башкирии медведь напал на сноубордиста и тот едва не повторил судьбу героя фильма «Выживший». Уральский путешественник Олег Чегодаев рассказал, что встреча с диким зверем произошла на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника. По предварительной информации, мужчина остался в живых.

