Волонтерам пришлось «усыновить» медвежат-сирот

В Приморье зоозащитники пытаются спасти двух новорожденных гималайских медвежат, которые остались сиротами после гибели матери, сообщает Telegram-канал «112». Неизвестные разбудили медведицу прямо в берлоге и убили ее, бросив ее детенышей на произвол судьбы.

Малышей обнаружили в критическом состоянии: они сильно замерзли и были крайне истощены, так как без материнского тепла и молока у них практически не оставалось шансов выжить в зимнем лесу. Сейчас медвежата находятся в местном реабилитационном центре. Осиротевших хищников отогрели и перевели на специальное питание — их кормят из бутылочек молоком через каждые несколько часов. В планах волонтеров полностью восстановить их силы и выпустить обратно в естественную среду обитания.

Ранее в Башкирии медведь напал на сноубордиста и тот едва не повторил судьбу героя фильма «Выживший». Уральский путешественник Олег Чегодаев рассказал, что встреча с диким зверем произошла на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника. По предварительной информации, мужчина остался в живых.