Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео

Панда Катюша получила новый подарок. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 19 марта?

Какой подарок получила Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша рассматривает свой подарок — картонную панду.

«Всем доброе утро! Ну и конечно, вчера наша любимица Катюша купалась в любви и подарках! У нее появился новый очаровательный дружочек — картонный панда! А вот как Катюша назвала своего нового любимца — большой-пребольшой секрет!» — подписала она видео.

Пользователи Сети в комментариях похвалили и поблагодарили работников зоопарка и киперов за внимание, которое они уделяют Катюше.

«Какие киперы дарят классные подарки! Спасибо им за внимание! Катюша счастлива!»;

«Хочется поблагодарить и похвалить работников зоопарка за чуткость и внимание»;

«Катя счастлива! Спасибо, киперы!» — написали фолловеры.

Чем занимается Диндин

Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин есть бамбук в уличном вольере.

«Наша чудесная Диндин! Наша красавица! Полюбуемся ею!» — подписала она ролик.

Россияне в комментариях пожелали Диндин приятного аппетита.

«Приятного аппетита, наша дорогая!»;

«Как я рад видеть Динечку! И какой хороший у нее аппетит!»;

«Приятного аппетита, Диня!» — написали они.

