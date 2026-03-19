Магнитные бури сегодня, 19 марта: что завтра, головокружение, сильные боли

Сегодня вечером, 19 марта, Землю накроет сильная магнитная буря. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 марта

На Земле сегодня вечером, 19 марта, ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца, сообщили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая, по прогнозу, должна стать самой сильной с середины января текущего года», — уточнили ученые.

Эксперты добавили, что прогноз уже несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. Предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до 24 марта. Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 марта, когда придут два самых крупных выброса плазмы. Далее, с 22 по 24 марта, будет наблюдаться слабый «хвост» от влияния корональных дыр.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что рекомендуется делать в период магнитных бурь

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская рассказала NEWS.ru, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — пояснила она.

При этом профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики и научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев заявил, что для обычного человека магнитная буря чаще всего остается незамеченной.

«Согласно наблюдениям, большинство людей не ощущают никакого воздействия ни от солнечных вспышек, ни от магнитных бурь, которые являются результатом штатного режима работы нашей звезды. Они были с нами всегда, происходят сейчас и будут происходить в дальнейшем. Избавиться от них невозможно, да и необходимости нет, это часть естественных космических процессов», — сказал он.

