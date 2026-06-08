Россиян предупредили о сильной магнитной буре в ближайшие часы

Сильная магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы, ожидается в течение дня, сообщила в Telegram-канале пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Всплеск солнечной активности начала месяца, ранее объявленный завершившимся, по расчетам приведет сегодня к буре планетарного масштаба (уровня до G3).

Согласно математическим моделям, последнее облако плазмы, покинувшее Солнце 6 июня, достигнет Земли в течение ближайших 2–3 часов. Речь идет о сильном геомагнитном возмущении планетарного масштаба, которое может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей и работу техники.

Вероятность бури на сегодня оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день, — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 июня ночью на Солнце была зафиксирована мощная вспышка балла M9.3, ставшая самой сильной за последние полтора месяца. Событие произошло в 04:36 по московскому времени. За день до вспышки звезда не демонстрировала признаков повышенной активности. Однако с середины 2 июня ситуация начала меняться: солнечные вспышки стали происходить примерно каждые семь часов, и их интенсивность нарастает.