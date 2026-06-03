На Солнце произошла мощнейшая за 1,5 месяца вспышка

Ночью на Солнце была зафиксирована мощная вспышка балла M9.3, ставшая самой сильной за последние полтора месяца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Событие произошло в 04:36 по московскому времени.

На Солнце в 04:36 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня M9.3, которая, согласно каталогам, является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X. В данном случае до порога X класса не хватило около 7%, — говорится в сообщении.

За день до вспышки звезда не демонстрировала признаков повышенной активности. Однако с середины 2 июня ситуация начала меняться: солнечные вспышки стали происходить примерно каждые семь часов, и их интенсивность нарастает. В среду, 3 июня, около полудня ожидается вспышка максимального уровня X.

Ранее сообщалось, что утром 2 июня на Солнце произошла вспышка класса M1.2, которая длилась всего пять минут. Солнечные вспышки классифицируются от A до X в зависимости от мощности излучения. Вспышки классов M и X могут вызывать магнитные бури на Земле, которые влияют на работу спутников и энергосистем.