На Солнце произошли сразу две мощные вспышки ИКИ РАН: на Солнце произошли две сильные вспышки M2.6 и M6.8

Активность Солнца увеличивается: в воскресенье, 21 июня, на звезде произошли две сильные вспышки, оцениваемые в M2.6 и M6.8, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. При этом ученые заверили, что они не влияют на Землю.

Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности. В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 (с пиком в 05:46 по московскому времени) и M6.8 (в конце дня, в 22:29 по московскому времени), — следует из сообщения.

Уточняется, что два мощных взрыва произошли в области №4473 на восточном краю Солнца, став самыми интенсивными с 3 июня. Этот единственный активный регион на звезде перемещается с обратной стороны Солнца в сторону Земли. В течение 21 июня там зарегистрировано семь вспышек, две из которых оказались особенно сильными.

Первая из двух мощных вспышек сопровождалась выбросом плазмы, который, однако, прошел мимо Земли и имел относительно незначительные характеристики. Специалисты отметили, что текущие события не оказывают влияния на космическую погоду и в основном представляют интерес для научных исследований.

Ожидается, что группа солнечных пятен переместится в центр солнечного диска и окажется напротив Земли только 25 июня. Однако существует вероятность, что активный центр может исчезнуть, и вспышка окажется локальной.

Ранее сообщалось, что жители Центральной России в июне и июле смогут увидеть редкое атмосферное явление — серебристые облака. Эти облака, состоящие из ледяных кристаллов, подсвечиваются солнечными лучами.