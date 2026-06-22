Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 09:41

На Солнце произошли сразу две мощные вспышки

ИКИ РАН: на Солнце произошли две сильные вспышки M2.6 и M6.8

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Активность Солнца увеличивается: в воскресенье, 21 июня, на звезде произошли две сильные вспышки, оцениваемые в M2.6 и M6.8, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. При этом ученые заверили, что они не влияют на Землю.

Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности. В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 (с пиком в 05:46 по московскому времени) и M6.8 (в конце дня, в 22:29 по московскому времени), — следует из сообщения.

Уточняется, что два мощных взрыва произошли в области №4473 на восточном краю Солнца, став самыми интенсивными с 3 июня. Этот единственный активный регион на звезде перемещается с обратной стороны Солнца в сторону Земли. В течение 21 июня там зарегистрировано семь вспышек, две из которых оказались особенно сильными.

Первая из двух мощных вспышек сопровождалась выбросом плазмы, который, однако, прошел мимо Земли и имел относительно незначительные характеристики. Специалисты отметили, что текущие события не оказывают влияния на космическую погоду и в основном представляют интерес для научных исследований.

Ожидается, что группа солнечных пятен переместится в центр солнечного диска и окажется напротив Земли только 25 июня. Однако существует вероятность, что активный центр может исчезнуть, и вспышка окажется локальной.

Ранее сообщалось, что жители Центральной России в июне и июле смогут увидеть редкое атмосферное явление — серебристые облака. Эти облака, состоящие из ледяных кристаллов, подсвечиваются солнечными лучами.

Космос
вспышки
солнце
РАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ
Названа смертельная опасность оставления детей в закрытой на жаре машине
«Ножка так поднимается»: Волочкова озадачила медиков после замены сустава
В Брестской крепости провели историческую реконструкцию обороны цитадели
В Калининградской области хотят создать мемориал советским узникам
Названа дата запуска Амурского металлургического комбината
«Было в порядке»: раскрыта важная деталь об исчезнувшем вертолете Robinson
Иран загнал США в ловушку и выжал все до последней капли нефти
«Не целуйте покойника»: вирусолог объяснил, чем опасен вирус Эбола
Подросток со сбежавшим напарником расстреляли людей в старшей школе
Альтштейн высказался о новой российской вакцине от рака
Садовод дал советы, как защитить будущий урожай смородины от грибков
Пушилин объяснил, зачем ВСУ всеми силами цеплялись за Рай-Александровку
Гознак решил поэкспериментировать с паспортами будущего
ВС России установили контроль над частью славянско-краматорской агломерации
ФСБ поймала киевского наблюдателя за военными объектами в Москве
Появились жуткие подробности о расправе над найденной на чердаке девочкой
Аналитики раскрыли неочевидное следствие энергокризиса в мире
На Солнце произошли сразу две мощные вспышки
Развожаев описал обстановку в Севастополе после серии мощных землетрясений
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.