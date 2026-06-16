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16 июня 2026 в 06:26

Астроном раскрыла, где в России можно увидеть необычные серебристые облака

Астроном Типикина: жители Центральной России смогут увидеть серебристые облака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жители Центральной России в июне и июле смогут наблюдать необычное атмосферное явление — серебристые облака, рассказала РИА Новости заведующая астрономической обсерваторией музея истории космонавтики в Калуге Екатерина Типикина. Они представляют собой самые высокие облака Земли, состоящие из ледяных кристаллов, подсвеченных солнцем.

Июнь — июль — лучшие месяцы для формирования, а значит, и для наблюдения серебристых облаков, — указала Типикина.

Серебристые облака образуются на высоте 80–85 километров в области мезосферы, где температура опускается до -140…-120 °C. Астроном пояснила, что в первые два месяца лета в мезосфере фиксируются самые низкие температуры, что способствует образованию ледяных частиц. Кроме того, она добавила, что такие облака хорошо видны, когда Солнце находится под горизонтом на глубине от 6 до 16 градусов, а в летнее время в средних широтах именно такие условия и складываются.

Выглядят такие облака как светящиеся полосы на небе. Для их образования также нужны центры кристаллизации — метеорная или земная пыль, вулканический аэрозоль. В России удобные места для наблюдения — области средних широт между параллелями Москвы и Санкт-Петербурга, а также Петрозаводск и Орел. Препятствием служат белые ночи.

Ранее сообщалось, что жители России смогут наблюдать сразу два ярких астрономических явления в ночь с 12 на 13 августа. В этот период метеорный поток Персеиды достигнет максимальной активности.

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астрономы
природные явления
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