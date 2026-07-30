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30 июля 2026 в 15:43

В Госдуме предложили выплачивать родителям деньги перед 1 сентября

Миронов сообщил о внесении в ГД законопроекта по выплатам родителям школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Справедливая Россия» внесла законопроект о введении выплат родителям школьников перед 1 сентября для закупки необходимых в учебе принадлежностей, заявил председатель партии Сергей Миронов в интервью ИС «Вести». Фракция предложила давать на каждого ребенка по 30 тыс. рублей.

Мы предлагаем каждой семье вне зависимости от достатка, где есть дети, на ребенка давать 30 тыс. рублей. Потому что, слушайте, школьная форма, рюкзак, школьные принадлежности, канцелярские товары, спортивная форма, да, там набегает, и, конечно, все продавцы этих товаров перед 1 сентября взвинчивают эти цены. Давайте помогать, потому что тяжело. Очень тяжело собрать ребенка в школу, — отметил Миронов.

По его словам, из-за отсутствия соответствующей помощи родители зачастую обращаются к кредитным организациям, после чего втягиваются в большие долги. Миронов подчеркнул, что государство должно решить этот вопрос.

Ранее Миронов также предложил распространить бесплатное горячее питание на всех школьников с 1-го по 11-й класс. Парламентарий напомнил, что с 2020 года бесплатное горячее питание предоставляется только учащимся начальных классов.

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