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26 июля 2026 в 09:25

Для одной категории россиян захотели сделать выходной на 1 сентября

В ОП предложили предоставить родителям первоклассников выходной на День знаний

Владислав Гриб Владислав Гриб Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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День знаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли лично проводить детей в школу и присутствовать на торжественной линейке, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, на практике многие работодатели уже сегодня идут навстречу родителям, чьи дети впервые переступают школьный порог, и отпускают их на праздничную линейку.

День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который в этом году пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок. Это родительский долг, это событие. Плюс я считаю, что это поддержка семей с детьми, — заявил Гриб.

Депутат считает, что законодательное закрепление такого выходного дня подчеркнет особый статус семей с детьми. По его убеждению, подобная мера положительно скажется и на демографической ситуации: у родителей первоклассников появится еще один особенный день, целиком посвященный ребенку. Гриб особо отметил, что дети нуждаются в поддержке близких — особенно в столь значимый для них момент.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, прежде всего тех, чьи дети учатся в младших классах. Он отметил, что первый день в школе, знакомство с одноклассниками и учителями являются особенным событием в жизни ребенка, поэтому семьи не должны быть лишены возможности провести этот момент вместе.

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