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11 июля 2026 в 17:05

В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей

Милонов предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно для тех, чьи дети учатся в младших классах. Парламентарий в беседе с РИА Новости отметил, что первый поход ребенка в школу, встреча с одноклассниками и учителями являются уникальным событием, и не стоит лишать семьи подобных волшебных моментов.

Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным, законным, железобетонным выходным днем, — заявил Милонов.

Он выразил готовность обсудить этот вопрос с коллегами по профильному комитету, а также с представителями Министерства труда и Министерства просвещения. Милонов надеется, что сторонам удастся прийти к компромиссу, поскольку все прекрасно понимают, насколько важно родителям быть рядом со своим ребенком в этот день.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не планирует закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам министра, действующее гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках установленных норм без введения дополнительного нерабочего дня.

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