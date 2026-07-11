В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей Милонов предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно для тех, чьи дети учатся в младших классах. Парламентарий в беседе с РИА Новости отметил, что первый поход ребенка в школу, встреча с одноклассниками и учителями являются уникальным событием, и не стоит лишать семьи подобных волшебных моментов.

Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным, законным, железобетонным выходным днем, — заявил Милонов.

Он выразил готовность обсудить этот вопрос с коллегами по профильному комитету, а также с представителями Министерства труда и Министерства просвещения. Милонов надеется, что сторонам удастся прийти к компромиссу, поскольку все прекрасно понимают, насколько важно родителям быть рядом со своим ребенком в этот день.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не планирует закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам министра, действующее гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках установленных норм без введения дополнительного нерабочего дня.