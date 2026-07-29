В Госдуме оценили влияние православия на историю России

В Госдуме оценили влияние православия на историю России Депутат Милонов: православие сделало Русь полноценной Россией

Православие превратило Русь в полноценную Россию, заявил «Крыму 24» председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что ценности религии играют в стране фундаментальную роль.

Когда князь Владимир сделал эпохальное решение и крестился, для нас это является местом и датой начала главного этапа развития государства, перехода в полноценную Россию, Русь, наполненную верой, смыслом и содержанием, — заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что, переняв религию Византии, Россия стала всецело православным государством. По его словам, исторический путь страны сильно связан с религией.

Ранее Милонов заявил, что патриотизм — это естественная черта верующего человека. Он отметил, что это явление строится на самопожертвовании, которое является традиционной ценностью православия.