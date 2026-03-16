16 марта 2026 в 00:25

Милонов назвал важную черту верующего человека

Милонов назвал патриотизм естественной чертой верующего гражданина

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Патриотизм — это естественная черта верующего человека, заявил порталу «Вести» заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, это явление строится на самопожертвовании, которое является традиционной ценностью православия.

Патриотизм — это следствие мироосознания и это мировоззренческое последствие любого верующего человека. Патриотизм — это естественная черта верующего человека, — сказал Милонов.

Ранее глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что во время Великого поста мирянам рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также рыбы. Однако перед этим нужно посоветоваться со священником, чтобы он мог учесть особенности здоровья и других жизненных обстоятельств.

Тем временем президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 50-летием епископского служения. В пресс-службе Кремля указали, что глава государства отметил его неустанный подвижнический труд на благо Русской православной церкви, страны и народа.

Виталий Милонов
патриотизм
верующие
христиане
Милонов назвал важную черту верующего человека
