14 марта 2026 в 12:17

Путин обратился к патриарху Кириллу в честь 50-летия епископского служения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 50-летием епископского служения, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства отметил его неустанный подвижнический труд на благо Русской православной церкви, страны и народа.

Многие годы ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору, — подчеркнул российский лидер.

Путин особо отметил усилия патриарха по поддержке участников спецоперации, воспитанию подрастающего поколения и укреплению высоких нравственных идеалов и семейных ценностей. Президент пожелал главе РПЦ доброго здоровья и всего наилучшего.

Ранее Путин направил поздравление супруге первого президента России Бориса Ельцина Наине Ельциной в день ее рождения. Он отметил теплоту и отзывчивость женщины, пожелал ей крепкого здоровья и благополучия, а также всего самого доброго ее близким.

Владимир Путин
поздравления
Патриарх Кирилл
РПЦ
