Бактериолог рассказала, опасна ли гемофильная инфекция для новорожденных

Гемофильная инфекция не является сложным заболеванием для новорожденных и беременных, рассказала ОТР ученый-микробиолог, бактериолог, член-корреспондент РАН Татьяна Припутневич. Она отметила, что сейчас болезнь поддается лечению.

Гемофильная инфекция не относится к одним из самых сложных заболеваний для новорожденных и беременных женщин. Но сегодня в наши программы обследования беременных входит обследование на гемофильную палочку, так же, как и на внутриутробную инфекцию новорожденных. И если мы ее выявляем, то лечим, безусловно, в том числе и у беременных женщин, — рассказала Припутневич.

Бактериолог подчеркнула, что врачи не наблюдают подъема уровня заболеваемости у новорожденных. По ее словам, лечение назначают каждому пациенту индивидуально.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гемофильной инфекцией в России в 2025 году выросла более чем в 19 раз по сравнению со средним многолетним уровнем. Также в стране зафиксирован рост случаев заражения краснухой, корью, гриппом и другими инфекциями.