Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 16:24

Бактериолог рассказала, опасна ли гемофильная инфекция для новорожденных

Бактериолог Припутневич: гемофильная инфекция не является сложным заболеванием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гемофильная инфекция не является сложным заболеванием для новорожденных и беременных, рассказала ОТР ученый-микробиолог, бактериолог, член-корреспондент РАН Татьяна Припутневич. Она отметила, что сейчас болезнь поддается лечению.

Гемофильная инфекция не относится к одним из самых сложных заболеваний для новорожденных и беременных женщин. Но сегодня в наши программы обследования беременных входит обследование на гемофильную палочку, так же, как и на внутриутробную инфекцию новорожденных. И если мы ее выявляем, то лечим, безусловно, в том числе и у беременных женщин, — рассказала Припутневич.

Бактериолог подчеркнула, что врачи не наблюдают подъема уровня заболеваемости у новорожденных. По ее словам, лечение назначают каждому пациенту индивидуально.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гемофильной инфекцией в России в 2025 году выросла более чем в 19 раз по сравнению со средним многолетним уровнем. Также в стране зафиксирован рост случаев заражения краснухой, корью, гриппом и другими инфекциями.

Здоровье
дети
инфекции
беременные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, помогали ли США Израилю сбивать иранские ракеты
В Эстонии задержали француза, который пешком пытался пересечь границу с РФ
В России создали дробовое антидроновое устройство
Эксперт предположил, в какой стране могут находиться пропавшие Усольцевы
Мужчину ударили ножом в спину на столичном автовокзала
В России не исключили новые ограничения для Армении
Стало известно, кем на самом деле могли быть пропавшие Усольцевы
Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении
ВТБ восстановил работу своих сервисов после DDoS-атаки
Рейд в нижегородском кафе обернулся 20 протоколами на мигрантов
Каллас объяснила, почему она против общей армии Евросоюза
У блогера-афериста прибавилось 11 новых уголовных дел
В Британии назвали причину возможного отказа от бомбардировщиков F-35A
Эксперт назвал единственный способ для семьи Усольцевых покинуть тайгу
Жителям районов с плохой экологией дали совет по улучшению микроклимата
«Абсурдный выпад»: депутат о блокировке Wildberries в Латвии
В Саудовской Аравии опровергли прилеты по авиабазе Принца Султана
Психотерапевт объяснила, как травмирующие ситуации влияют на психику
Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Лавров поддержал идею, чтобы у Курска появился северокорейский побратим
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.