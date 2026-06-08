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08 июня 2026 в 06:44

Роспотребнадзор зафиксировал рост опасных инфекций в стране

Роспотребнадзор: выросло число заболеваний краснухой и гемофильной инфекцией

Врачи собираются на вызов Врачи собираются на вызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заболеваемость гемофильной инфекцией в России в 2025 году выросла более чем в 19 раз по сравнению со средним многолетним уровнем, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Также в стране зафиксирован рост случаев заражения краснухой, корью, гриппом и другими инфекциями.

Согласно сообщению ведомства, превышение среднего уровня заболеваемости отмечено в отношении гемофильной инфекции в 19,3 раза, а в отношении краснухи — в 5,6 раза. Отмечен рост инфицированных корью в 2,1 раза, листериозом — в 3,3 раза, гриппом — в шесть раз, внебольничной пневмонией — в 1,5 раза.

В целом, в 2025 году в России зарегистрировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9,3% меньше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 36 млн 130 тыс. 90 случаев.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам соблюдать правила личной гигиены и вакцинации при поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы. За границей можно столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола.

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