Роспотребнадзор зафиксировал рост опасных инфекций в стране

Заболеваемость гемофильной инфекцией в России в 2025 году выросла более чем в 19 раз по сравнению со средним многолетним уровнем, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Также в стране зафиксирован рост случаев заражения краснухой, корью, гриппом и другими инфекциями.

Согласно сообщению ведомства, превышение среднего уровня заболеваемости отмечено в отношении гемофильной инфекции в 19,3 раза, а в отношении краснухи — в 5,6 раза. Отмечен рост инфицированных корью в 2,1 раза, листериозом — в 3,3 раза, гриппом — в шесть раз, внебольничной пневмонией — в 1,5 раза.

В целом, в 2025 году в России зарегистрировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9,3% меньше, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 36 млн 130 тыс. 90 случаев.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам соблюдать правила личной гигиены и вакцинации при поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы. За границей можно столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола.