Россиянам напомнили о важности физической активности для здоровья

Регулярная физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижая риск гипертонии, ишемии и инсульта, напомнила в беседе с ИА «Время Н» врач Наталья Савицкая. Кроме того, умеренные нагрузки на постоянной основе улучшают кровообращение и позволяют контролировать вес.

Полезен не только спорт, но и работа в саду, прогулки, подвижные игры с детьми и домашние дела, отметила Савицкая. Любые движения, затрагивающие мышцы, повышают плотность костной ткани и защищают от остеопороза.

Помимо этого, физическая активность поддерживает психическое благополучие. Во время нее у человека вырабатываются эндорфины, снижается уровень кортизола и тревожность. Умеренные нагрузки уменьшают риск хронических болезней, улучшают сон, укрепляют иммунитет и повышают работоспособность.

Ранее детский психолог Елена Митягина заявила, что для полноценного развития ребенка занятия спортом необходимо включить в его расписание уже с первого класса. По ее словам, физическая активность детей тесно связана с их умственным прогрессом.