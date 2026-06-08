Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 15:58

Россиянам напомнили о важности физической активности для здоровья

Врач Савицкая: физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Регулярная физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижая риск гипертонии, ишемии и инсульта, напомнила в беседе с ИА «Время Н» врач Наталья Савицкая. Кроме того, умеренные нагрузки на постоянной основе улучшают кровообращение и позволяют контролировать вес.

Полезен не только спорт, но и работа в саду, прогулки, подвижные игры с детьми и домашние дела, отметила Савицкая. Любые движения, затрагивающие мышцы, повышают плотность костной ткани и защищают от остеопороза.

Помимо этого, физическая активность поддерживает психическое благополучие. Во время нее у человека вырабатываются эндорфины, снижается уровень кортизола и тревожность. Умеренные нагрузки уменьшают риск хронических болезней, улучшают сон, укрепляют иммунитет и повышают работоспособность.

Ранее детский психолог Елена Митягина заявила, что для полноценного развития ребенка занятия спортом необходимо включить в его расписание уже с первого класса. По ее словам, физическая активность детей тесно связана с их умственным прогрессом.

Здоровье
Спорт
заболевания
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разрушила надежды Киева на теракты против мирных граждан
Бактериолог рассказала, опасна ли гемофильная инфекция для новорожденных
В Киеве прошел митинг с требованием как можно скорее найти пропавших солдат
Россиянина посадили за комментарии в интернете
Мишустин анонсировал новые меры поддержки больных диабетом
Мендель указала на последний шанс для окончания конфликта на Украине
Пассажирка эвакуированного поезда в Крыму раскрыла детали спасения
Украинец отправил боеприпасы по почте и поплатился
Стилист рассказала о неочевидной ошибке в женских летних образах
Euroclear дали два месяца на обжалование решения по иску ЦБ
Власти ОАЭ потребовали с российского трейдера оплату гигантского штрафа
Иран прекратил военную операцию против Израиля
Россиянам напомнили о важности физической активности для здоровья
«Не побираться ли?»: Губерниев объяснил, почему многие фигуристы идут на ТВ
Россиянам рассказали, снизится ли зарплата из-за выходного 12 июня
Взрыв на заправочной станции привел к жуткой трагедии
Андреева выиграла «Ролан Гаррос»: личная жизнь, связь с Питтом и Шараповой
«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов
Остановленный в Керчи из-за атаки БПЛА поезд отправился в Москву
Ущерб более триллиона: как «схема Долиной» ударила по России, сколько жертв
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.