21 мая 2026 в 08:00

Психолог озвучила важный нюанс для полноценного развития ребенка

Для полноценного развития ребенка занятия спортом необходимо включить в его расписание уже с первого класса, заявила NEWS.ru детский психолог Елена Митягина. По ее словам, физическая активность детей тесно связана с их умственным прогрессом.

Начиная с первого класса у детей в расписании всегда должен быть спорт. И здесь важно понимать: ребенок может сказать «я не хочу сегодня заниматься карате», «не хочу ходить на плавание» или «не хочу на танцы». Но у него нет возможности отказаться от занятий вообще. Зато у него всегда должна быть перспектива выбирать кружок, секцию или направление. Чаще всего интерес к спорту у детей убивает родительская тревожность, когда все нельзя: ни трогать, ни делать, ни прыгать. При этом физическое развитие напрямую связано с интеллектуальным, — поделилась Митягина.

Она подчеркнула, что если дети заявляют о желании прекратить занятия определенным видом спорта, то этот процесс должен продолжаться в течение восьми недель. По словам психолога, если в течение этого периода ребенок продолжает настаивать на своем отказе, то можно с уверенностью завершить занятия в секции и перейти к другим вариантам.

Не заниматься физической активностью нельзя. Она дает телу ребенка силу на то, чтобы высидеть 40 минут на уроке, и выносливость — делать домашку после школы. Без этого просто не будет ресурса даже на учебу. Исследования также подтверждают, что, если спорт приносит удовольствие и ребенок чувствует поддержку от взрослых, это снижает риск выгорания, — добавила Митягина.

Она заключила, что у девочек младших и средних классов реальная физическая активность напрямую связана с их способностью объективно оценивать свои двигательные навыки. В связи с этим, по словам специалиста, родители должны мягко корректировать восприятие ребенка о себе.

Ранее психолог Виктория Ковалева заявила, что родительская поддержка и принятие помогают ребенку развивать стабильную самооценку, не зависящую от интернет-образов. Она порекомендовала взрослым обсуждать с детьми контент в соцсетях и объяснять, как создаются «идеальные» изображения.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
