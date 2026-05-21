21 мая 2026 в 07:43

Более 120 украинских БПЛА уничтожили в России за ночь

В период с 20:00 20 мая до 07:00 21 мая средства ПВО сбили в России 121 беспилотник ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. БПЛА уничтожили над девятью регионами и акваторией Каспийского моря.

В период с 20:00 мск 20 мая до 07:00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

В частности, дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях. Кроме того, беспилотники сбили в Калмыкии и в Крыму.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 21 мая российские силы ПВО уничтожили более трех десятков беспилотников в пяти районах. Из-за падения обломков возникли два лесных пожара в Шолоховском районе, которые впоследствии удалось ликвидировать. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки беспилотника в Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа пострадали три мирных жителя. Ранения получили женщина 1957 года рождения и мужчины 1961 и 1968 годов рождения.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
