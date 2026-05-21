21 мая 2026 в 08:17

Производство электрокаров Umo «разгонится» до 4 тыс. машин в год

В России планируют выпустить 4 тыс. машин марки Umo до конца 2026 года

Производство автомобилей UMO Производство автомобилей UMO Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Компания «ЭМ Рус» по итогам 2026 года намерена выпустить около 4 тыс. электрокаров под брендом Umo, заявил в беседе с ТАСС основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин. По его словам, предприятие заключило специальный инвестиционный контракт с государством.

У нас есть специнвестконтракт, подписанный с государством. По нему мы несем обязательства и по локализации, и по объемам выпуска — порядка четырех тысяч машин за этот год, — подчеркнул он.

Покупателями данной марки авто стали несколько таксопарков по всей стране. Так, за первые месяцы продано уже 500 машин, которые совокупно прошли более 1 млн километров по российским дорогам, добавил Рашкин. Помимо всего прочего, машины Umo приобретаются шеринговыми сервисами, резюмировал гендиректор.

Ранее сообщалось, что модели Haval F7, F7x, Jolion и Tenet T7 вошли в перечень автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси. До этого в список попали новые модели «Москвича» M79, M90, UMO и Sollers. При этом были исключены автомобили УАЗ «Патриот» и «Хантер», а также модели Evolute I-Pro и i-Jet.

