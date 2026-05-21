21 мая 2026 в 08:37

Си Цзиньпин может посетить одного из главных союзников России

Yonhap: разведка зафиксировала подготовку визита Си Цзиньпина в КНДР

Фото: kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин может отправиться в КНДР уже на следующей неделе, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники. По данным собеседников, разведка Южной Кореи получила сведения о подготовке возможного визита китайского лидера в Пхеньян. При этом предполагается, что поездка может состояться в конце текущего месяца или в начале следующего.

Источники связывают возможный визит с усилением контактов между Пекином и Пхеньяном в последнее время. Так, в прошлом месяце в столицу КНДР приезжал министр иностранных дел Китая Ван И, а позже туда прибыли сотрудники службы безопасности и представители протокольной службы Си Цзиньпина.

Дополнительным фактором называется 65-летие подписания соглашения о сотрудничестве между Китаем и КНДР, которое отмечается в этом году. Возможная поездка также рассматривается на фоне недавнего саммита Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине, где стороны подтвердили курс на денуклеаризацию Северной Кореи.

По данным одного из источников, китайский лидер может также попытаться сыграть роль посредника в переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном. Кроме того, во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в Китай в январе Сеул обращался к Пекину с просьбой помочь в урегулировании межкорейских отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп после поездки в КНР допустил обсуждение возможной сделки по военным поставкам с главой администрации Тайваня Лай Циндэ. По его словам, для этого он намерен в ближайшее время связаться с тайваньским лидером.

