21 мая 2026 в 08:24

В Энергодаре озвучили причину нарушения энергоснабжения в городе

Мэр Пухов: нарушения энергоснабжения в Энергодаре произошло из-за повреждений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Энергодаре продолжаются восстановительные работы после повреждений за пределами города, сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты уже приступили к ремонту энергоснабжения, однако точные сроки завершения работ пока неизвестны. Объекты критической инфраструктуры в настоящее время получают питание от резервных источников электроэнергии.

Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара. Повреждения за пределами города. Энергетики развернули работы, — заявил руководитель.

Ранее сообщалось, что ночная атака ВСУ на Энергодар стала одной из самых тяжелых за последнее время по интенсивности и психологическому давлению на жителей города и сотрудников Запорожской АЭС. Беспилотники массово появлялись в различных районах города на протяжении всей ночи.

В результате массированного удара ВСУ по Энергодару были повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Всего зафиксировано более 40 атак. Кроме того, под артиллерийский обстрел попал транспортный цех Запорожской АЭС.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
