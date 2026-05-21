В Энергодаре озвучили причину нарушения энергоснабжения в городе

В Энергодаре продолжаются восстановительные работы после повреждений за пределами города, сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты уже приступили к ремонту энергоснабжения, однако точные сроки завершения работ пока неизвестны. Объекты критической инфраструктуры в настоящее время получают питание от резервных источников электроэнергии.

Ранее сообщалось, что ночная атака ВСУ на Энергодар стала одной из самых тяжелых за последнее время по интенсивности и психологическому давлению на жителей города и сотрудников Запорожской АЭС. Беспилотники массово появлялись в различных районах города на протяжении всей ночи.

В результате массированного удара ВСУ по Энергодару были повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Всего зафиксировано более 40 атак. Кроме того, под артиллерийский обстрел попал транспортный цех Запорожской АЭС.