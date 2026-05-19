Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:43

«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар

Глава Энергодара Пухов раскритиковал ВСУ за ночную атаку по Энергодару

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ночная атака ВСУ на Энергодар была направлена на психологическое давление на жителей, заявил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Также под атакой оказались объекты инфраструктуры, заявил он в своем канале в МАКС.

Цель атак — не только инфраструктура, но и психологическое давление на нас. Это подлая тактика, — заявил он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате массированной атаки со стороны ВСУ по Энергодару повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили. Всего, по его словам, зафиксировано свыше 40 атак. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подвергся транспортный цех Запорожской АЭС. При этом пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков нарушены не были, радиационный фон остается в пределах нормы.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что атака ВСУ на Энергодар в ночь на 19 мая стала самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на жителей. Налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.

Регионы
Энергодар
Запорожская область
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замдиректора университета
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
В Тюмени умер заслуженный врач России
Дроны в Ярославле, удары по ЗАЭС, диверсанты: как ВСУ атакуют Россию 19 мая
В Госдуме предсказали судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду
HR-эксперт перечислил признаки «тихого» увольнения
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.