«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар

Ночная атака ВСУ на Энергодар была направлена на психологическое давление на жителей, заявил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Также под атакой оказались объекты инфраструктуры, заявил он в своем канале в МАКС.

Цель атак — не только инфраструктура, но и психологическое давление на нас. Это подлая тактика, — заявил он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате массированной атаки со стороны ВСУ по Энергодару повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили. Всего, по его словам, зафиксировано свыше 40 атак. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подвергся транспортный цех Запорожской АЭС. При этом пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков нарушены не были, радиационный фон остается в пределах нормы.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что атака ВСУ на Энергодар в ночь на 19 мая стала самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на жителей. Налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.