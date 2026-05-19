Молодой врач скончался на похоронах, когда помогал нести гроб В Китае врач скончался во время похорон с гробом на руках

В китайском городе Бицзе провинции Гуйчжоу 30-летний врач скончался на похоронах, когда помогал нести гроб знакомого, передает агентство Sohu. Журналисты отметили, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Очевидцы рассказали, что мужчина внезапно потерял сознание, когда нес гроб, и упал. Спасти его не удалось. Родственники врача заявили, что «не намерены требовать компенсацию» от другой стороны из-за его смерти.

