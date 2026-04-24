Преподаватель столичного вуза пришла на прием к психологу и умерла Старший преподаватель МАДИ умерла во время сеанса у психолога в Москве

Старший преподаватель Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Нурия Х. скончалась во время сеанса у психолога в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. Женщина пришла на прием и уже спустя несколько минут после начала беседы пожаловалась на головную боль, после чего потеряла сознание.

По информации источника, специалист попытался оказать клиентке помощь и немедленно вызвал бригаду скорой. Прибывшие на место происшествия медики боролись за жизнь педагога, однако спасти ее не удалось. По предварительной версии, причиной могла стать внезапная остановка сердца.

