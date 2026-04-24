24 апреля 2026 в 14:27

Преподаватель столичного вуза пришла на прием к психологу и умерла

Старший преподаватель МАДИ умерла во время сеанса у психолога в Москве

Старший преподаватель Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Нурия Х. скончалась во время сеанса у психолога в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. Женщина пришла на прием и уже спустя несколько минут после начала беседы пожаловалась на головную боль, после чего потеряла сознание.

По информации источника, специалист попытался оказать клиентке помощь и немедленно вызвал бригаду скорой. Прибывшие на место происшествия медики боролись за жизнь педагога, однако спасти ее не удалось. По предварительной версии, причиной могла стать внезапная остановка сердца.

Ранее стало известно, что мужчина погиб в московском метро при падении на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Согласно предварительным данным, он рухнул на пути и получил тяжелые травмы. Также пострадала одна пассажирка — при падении погибший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.

В Москве до этого задержали мужчину, который избил пассажира бутылкой в ответ на просьбу не пить в вагоне метро. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся. Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

