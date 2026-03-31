Москвича избили бутылкой за просьбу не пить в вагоне метро Конфликт пассажиров столичной подземки закончился ударом бутылкой по голове

В Москве задержали мужчину, который избил пассажира бутылкой на просьбу не пить в вагоне метро, передает «МВД Медиа» в MAX. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемый несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове другого пассажира метро, который сделал ему замечание о недопустимости распития спиртных напитков в общественном месте. Пострадавший с ушибами обратился в медицинское учреждение, — сказано в публикации.

