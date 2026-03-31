Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:17

Подростки сожгли доллары в центре Москвы

Подростки нашли сумку с $88 тыс. в центре Москвы и сожгли часть денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подростки нашли сумку с $88 тыс. (7,1 млн рублей) в центре Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ. Часть денег они забрали себе, а другую часть сожгли. В настоящее время ищут владельца сумки.

Все произошло в Мещанском районе столицы. Как отметил канал, дети рассказали родителям о находке, когда вернулись домой.

Ранее сообщалось, что в польском городе Водзислав-Силезский на свалке нашли бриллианты и драгоценности на 2,2 млн рублей. Их хотели реализовать на аукционе, но местный музей решил включить находки в свою коллекцию, так как они могут иметь историческую ценность. Самым ценным предметом считается золотое кольцо с бриллиантом весом три карата.

До этого стало известно, что человеческие останки были обнаружены при расширении дороги в Акушинском районе Дагестана. Страшную находку сделали в селе Гапшима. Владелец соседнего участка намеревался передать останки в музей, поэтому обратился в сельсовет. Однако, по словам его родственников, чиновники предложили закопать останки на участке, чтобы не останавливать ремонт дороги.

Россия
Москва
подростки
доллары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.