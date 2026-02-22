Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:58

Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане

В Дагестане при расширении дороги нашли человеческие кости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Человеческие останки были обнаружены при расширении дороги в Акушинском районе Дагестана, передает Telegram-канал «Острожное, новости». Страшную находку сделали в селе Гапшима.

Владелец соседнего участка намеревался передать останки в музей, поэтому обратился в сельсовет. Однако, по словам его родственников, чиновники предложили закопать останки, чтобы не останавливать ремонт дороги. После этого они решили обратиться в институт археологии РАН и республиканский центр охраны памятников истории.

Ранее в горах на западе Болгарии обнаружили останки шести человек, погибших при странных обстоятельствах. Все они состояли в природоохранной организации, а тела нашли в двух местах — у сгоревшей хижины и в автодоме. У части погибших найдены огнестрельные ранения, при этом следов борьбы нет.

