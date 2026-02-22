Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане В Дагестане при расширении дороги нашли человеческие кости

Человеческие останки были обнаружены при расширении дороги в Акушинском районе Дагестана, передает Telegram-канал «Острожное, новости». Страшную находку сделали в селе Гапшима.

Владелец соседнего участка намеревался передать останки в музей, поэтому обратился в сельсовет. Однако, по словам его родственников, чиновники предложили закопать останки, чтобы не останавливать ремонт дороги. После этого они решили обратиться в институт археологии РАН и республиканский центр охраны памятников истории.

