Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 14:03

Конфискация яхты российского бизнесмена влетела в копеечку Италии: детали

Парусная яхта А Парусная яхта А Фото: Peter Seyfferth/imago stock&people/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Миллионы уходят на содержание конфискованной яхты российского бизнесмена в Италии, пишут СМИ и Telegram-каналы. О каком судне идет речь и кому его приписывают, почему итальянские власти конфисковали яхту?

Как конфискация яхты влетела в копеечку Италии

Около трех миллионов рублей ежедневно тратят власти Италии на охрану конфискованной яхты российского олигарха Андрея Мельниченко, говорится в публикациях источников.

Судно конфисковали четыре года назад, с тех пор оно стоит на якоре в Триесте. Стоимость яхты, как утверждается, составляет $575 млн (более 44 млрд рублей). Итальянские власти вынуждены обеспечивать охрану и обслуживание судна, чтобы предотвратить износ — деньги идут из налогов итальянцев. Инженеры и техники ежедневно отслеживают состояние всех компонентов яхты.

На фоне больших расходов на судно начали водить экскурсии, пишут СМИ. Для местных конфискованное имущество стало арт-объектом. По словам гидов, яхта стала частью истории гавани Триеста. Отдельного внимания в ходе демонстраций удостаиваются футуристические линии судна. Стоимость такой экскурсии составляет $154 — $438 (12–34 тысячи рублей).

«3 млн в день за непонятные убеждения властей — а платят простые итальянцы», «Назло маме отморожу уши», — комментируют новость в Сети.

Парусная яхта А российского бизнесмена Андрея Мельниченко Парусная яхта А российского бизнесмена Андрея Мельниченко Фото: Carl Groll/imago stock&people/Global Look Press

Предположительно, речь идет о яхте Sailing Yacht A. Ранее СМИ приписывали ее к Мельниченко. Судно называют крупнейшей в мире частной парусной яхтой. Ее длина составляет 142 метра, водоизмещение — около 13 тысяч тонн. Судно было построено по проекту французского дизайнера Филиппа Старка, его спустили на воду в 2015 году в немецком Киле.

Почему Италия конфисковала яхту

Мельниченко и ряд других российских бизнесменов попали в санкционный список Евросоюза 9 марта 2022 года. Им запретили въезд в страны объединения, за исключением случаев острой гуманитарной необходимости или для участия в межправительственных встречах, направленных на те же цели, что и санкции.

Санкционные меры также подразумевают заморозку активов в юрисдикции стран ЕС.

По мнению Брюсселя, подсанкционные лица «оказывают поддержку и получают выгоду» от российского правительства или «обеспечивают ему существенный источник дохода».

Какие еще яхты конфисковали в Италии

В 2023 году 10 российских бизнесменов подали апелляции в административный суд итальянской области Лацио, обжалуя арест имущества, писала газета Corriere della Sera.

Адвокаты настаивали, что активы принадлежат не отдельным физическим лицам, а различным трастам. В публикациях фигурировали имена Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Алишера Усманова.

На страницах итальянской газеты утверждалось, что Мордашов обжаловал арест 60-метровой яхты Lady M стоимостью €65 млн. Судно на тот момент было пришвартовано недалеко от итальянского курорта Сан-Ремо, ходило под флагом Каймановых островов.

Яхта Lady M Алексея Мордашова в порту Италии Яхта Lady M Алексея Мордашова в порту Италии Фото: Giovanni Romero/IMAGO/Global Look Press

Компания, формально владеющая яхтой, Asmare Enterprises Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, отрицала, что принадлежит Мордашову. Однако в Финансовой гвардии Италии посчитали, что бизнесмен владеет Lady M через компанию жены Марины Мордашовой.

Касательно Sailing Yacht A представители Мельниченко тогда заявили российским СМИ, что яхта принадлежит не бизнесмену, а дискреционному трасту, к которому тот не имеет никакого отношения. Иск подали не адвокаты Мельниченко, а защитники траста.

Тогда же под вопросом оставалась судьба активов траста Pauillac на побережье Коста-Смеральда, которые связывают с Усмановым. В частности, там были заморожены вилла Sa Piantesa и яхта Dilbar, отмечала Corriere della Sera.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка

Наступление ВС России на Харьков 22 февраля: войска зажаты в тиски, Купянск

Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»

Читайте также
Не чизкейк, а «Торта-ди-ричотта»! Итальянский пирог с лимоном, ванилью и цукатами. Идеально сытный завтрак или десерт к кофе
Общество
Не чизкейк, а «Торта-ди-ричотта»! Итальянский пирог с лимоном, ванилью и цукатами. Идеально сытный завтрак или десерт к кофе
Названа сумма, которую власти Италии тратят на охрану яхты Мельниченко
Европа
Названа сумма, которую власти Италии тратят на охрану яхты Мельниченко
Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни
США
Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни
Россиянка случайно обокрала индонезийский пляж
Регионы
Россиянка случайно обокрала индонезийский пляж
Тайный избранник, слова о детях, мнение об СВО: как живет Марина Коняшкина
Культура
Тайный избранник, слова о детях, мнение об СВО: как живет Марина Коняшкина
Италия
яхты
бизнесмены
россияне
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество погибших наемников ВСУ из Грузии за четыре года
Тело 25-летней студентки нашли под окнами общежития в Москве
Немецкие археологи обнаружили древнейший образец примитивной письменности
Наложница с ранчо: что известно о «невесте» Эпштейна из Белоруссии
Россиянам напомнили, как заранее защититься от клещевого энцефалита
Медведев констатировал стремление ряда стран к развязыванию войны
Названы дисциплины Паралимпиады, в которых выступят российские спортсмены
Игра на электрогитаре сгубила студента РГГУ
Раскрыта причина смерти актрисы Ирины Шевчук
Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.