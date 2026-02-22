Конфискация яхты российского бизнесмена влетела в копеечку Италии: детали

Миллионы уходят на содержание конфискованной яхты российского бизнесмена в Италии, пишут СМИ и Telegram-каналы. О каком судне идет речь и кому его приписывают, почему итальянские власти конфисковали яхту?

Как конфискация яхты влетела в копеечку Италии

Около трех миллионов рублей ежедневно тратят власти Италии на охрану конфискованной яхты российского олигарха Андрея Мельниченко, говорится в публикациях источников.

Судно конфисковали четыре года назад, с тех пор оно стоит на якоре в Триесте. Стоимость яхты, как утверждается, составляет $575 млн (более 44 млрд рублей). Итальянские власти вынуждены обеспечивать охрану и обслуживание судна, чтобы предотвратить износ — деньги идут из налогов итальянцев. Инженеры и техники ежедневно отслеживают состояние всех компонентов яхты.

На фоне больших расходов на судно начали водить экскурсии, пишут СМИ. Для местных конфискованное имущество стало арт-объектом. По словам гидов, яхта стала частью истории гавани Триеста. Отдельного внимания в ходе демонстраций удостаиваются футуристические линии судна. Стоимость такой экскурсии составляет $154 — $438 (12–34 тысячи рублей).

«3 млн в день за непонятные убеждения властей — а платят простые итальянцы», «Назло маме отморожу уши», — комментируют новость в Сети.

Парусная яхта А российского бизнесмена Андрея Мельниченко Фото: Carl Groll/imago stock&people/Global Look Press

Предположительно, речь идет о яхте Sailing Yacht A. Ранее СМИ приписывали ее к Мельниченко. Судно называют крупнейшей в мире частной парусной яхтой. Ее длина составляет 142 метра, водоизмещение — около 13 тысяч тонн. Судно было построено по проекту французского дизайнера Филиппа Старка, его спустили на воду в 2015 году в немецком Киле.

Почему Италия конфисковала яхту

Мельниченко и ряд других российских бизнесменов попали в санкционный список Евросоюза 9 марта 2022 года. Им запретили въезд в страны объединения, за исключением случаев острой гуманитарной необходимости или для участия в межправительственных встречах, направленных на те же цели, что и санкции.

Санкционные меры также подразумевают заморозку активов в юрисдикции стран ЕС.

По мнению Брюсселя, подсанкционные лица «оказывают поддержку и получают выгоду» от российского правительства или «обеспечивают ему существенный источник дохода».

Какие еще яхты конфисковали в Италии

В 2023 году 10 российских бизнесменов подали апелляции в административный суд итальянской области Лацио, обжалуя арест имущества, писала газета Corriere della Sera.

Адвокаты настаивали, что активы принадлежат не отдельным физическим лицам, а различным трастам. В публикациях фигурировали имена Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Алишера Усманова.

На страницах итальянской газеты утверждалось, что Мордашов обжаловал арест 60-метровой яхты Lady M стоимостью €65 млн. Судно на тот момент было пришвартовано недалеко от итальянского курорта Сан-Ремо, ходило под флагом Каймановых островов.

Яхта Lady M Алексея Мордашова в порту Италии Фото: Giovanni Romero/IMAGO/Global Look Press

Компания, формально владеющая яхтой, Asmare Enterprises Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, отрицала, что принадлежит Мордашову. Однако в Финансовой гвардии Италии посчитали, что бизнесмен владеет Lady M через компанию жены Марины Мордашовой.

Касательно Sailing Yacht A представители Мельниченко тогда заявили российским СМИ, что яхта принадлежит не бизнесмену, а дискреционному трасту, к которому тот не имеет никакого отношения. Иск подали не адвокаты Мельниченко, а защитники траста.

Тогда же под вопросом оставалась судьба активов траста Pauillac на побережье Коста-Смеральда, которые связывают с Усмановым. В частности, там были заморожены вилла Sa Piantesa и яхта Dilbar, отмечала Corriere della Sera.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка

Наступление ВС России на Харьков 22 февраля: войска зажаты в тиски, Купянск

Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»