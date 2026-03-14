14 марта 2026 в 22:41

Посольство РФ уличило Британию во лжи об ударах по Брянску

Посольство РФ в Британии заявило об искажении правды в политике Лондона

Ракета Storm Shadow Ракета Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российское посольство в Лондоне заявило, что искажение правды стало характерной чертой британской политики, передает New Statesman. Дипломаты указали на несоответствие заявлений официального Лондона реальным фактам.

В дипмиссии напомнили, что 10 марта украинские войска нанесли удар по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Там отметили, что построение политического нарратива на инверсии выводит мораль за рамки политики.

Посольство также обратило внимание на присутствие британских военных у границ России. Британский персонал на Украине занимается обучением и консультированием ВСУ, что противоречит заявлениям о невовлеченности в конфликт.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России поразили места запуска и хранения украинских БПЛА дальнего действия в районе населенного пункта Перемога Сумской области. По данным Минобороны РФ, для атаки были задействованы беспилотники «Герань».

До этого стало известно, что шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак ВСУ в Шебекинском округе. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Один из мирных жителей получил осколочное ранение живота.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Иран объявил об ударе по сердцу израильских спецслужб

